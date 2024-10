Adventure "non in grado di commentare" performance titolo

Adventure

(Teleborsa) -, società digital proprietaria del portale ameconviene.it, operativo nel settore della comparazione tariffaria, dichiara diAdventure in Borsa.La Società, dichiarato in sede di quotazione,nel settore di riferiment. Per questo motivo, la società ha dato avvio allevolte a perseguire tale obiettivo strategico mediante: loe l l’adozione e scale-up dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell’operatività aziendale;tradizionale, digitale e neuromarketing;nel middle/top management;Le azioni Adventure sono in battuta sin dalla quotazione, avvenuta a inizio agosto, e da inizio ottobre hanno registrato una decisa accelerazione, in concomitanza con la riduzione del lotto minimo di negoziazione . Il titolo oggi cede il 2,5% a causa di realizzi, ma la performance dell'ultima settimana fa segnare un +36%, con un aumento dei volumi medi. Resta il fatto che si tratta di un titolo che evidenzia un controvalore di scambi relativamente modesto.