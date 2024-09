Eni, Descalzi: quotazione Enilive e Plenitude resta obiettivo

Eni

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di, ha confermato che la quotazione in borsa diresta un obiettivo. All'Energy Summit del Sole 24 Ore Descalzi ha dichiarato che la sociatà punta per Enilive a "finalizzare questa valorizzazione e speriamo di farlo brevemente" con la cessione di una quota di minoranza atra il 20% e il 25%, "che porterebbe Enilive allo stesso livello di Plenitude".Per il numero uno di Eni si tratta di avere "delle società che prima non esistevano, con dei business affogati in un'Eni molto più grossa mentre adesso sono basati sul retail come componente valore ma hanno anche". "Vuol dire avere due società che da sole valgono più di, quindi questo è un processo che speriamo vada avanti. Poi i passi successivi sono cercare di capire se c'è spazio per ancorarci a ulteriori partner strategici, visto che c'è una domanda molto alta e questa potrebbe essere una cosa che facciamo e dobbiamo valutarla anche con i nuovi partner"Parlando di attualità, Descalzi ha affermato che "l'non si deve più illudere. E non deve più illudere. Come emerge dall'ampiezza e profondità del, la transizione energetica è vitale e irreversibile, è alla base dello sviluppo futuro del Continente ma deve essere condotta da una regia che contemperi abbattimento delle emissioni,, consentendo agli attori libertà strategica per raggiungere gli obiettivi comuni. Il tempo di indicare per legge i target e, soprattutto, gli strumenti per arrivarci, tramite regolamentazioni 'a prescindere', è finito: ce lo sta dicendo la storia recente, con una velocità di accadimenti e con una intensità forse senza precedenti".Secondo il manager pubblico e privato devono lavorare insieme "su soluzioni molteplici die abbattimento delle, costruendo business profittevoli, evitando pericolose, tenendo costantemente allineate le evoluzioni dell'offerta e della domanda e dando alla transizione il tempo che serve, perseguendo la prioritizzazione di azioni e impieghi tecnologici in base a tempi, costi e adeguamento della domanda".Per l'ad di Eni, Claudio Descalzi, se l'Europa vuole fare delleuna fonte di crescita deve adottare un approccio pragmatico. "Se si continuano a fare titoli e non si fa sostanza e si continua a parlare invece di fare cose, e si considera che l'industria sia un fardello e si pensa di fare solo i commercianti e vendere e comprare prodotti, allora non si va molto lontano".