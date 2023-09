Banca Mediolanum annuncia modifiche organizzative nella squadra di Doris

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato oggi alcune. In particolare,, attuale direttore generale della capogruppo italiana, ricoprirà la carica diBanco Mediolanum S.A.,, attuale amministratore delegato, che assumerà la carica diBanca Mediolanum S.p.A. a diretto riporto dell’amministratore delegatoIl processo che ha condotto alla variazione sopra descritta si è svoltoadottato da Banca Mediolanum, con il coinvolgimento del Comitato Nomine e Governance, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate per gli aspetti di competenza.Sempre in data odierna la controllata spagnola, previa valutazione dei comitati endoconsiliari interessati, al fine di consentire la variazione organizzativa illustrata."Sono certo che questo avvicendamento porti vantaggi a entrambe le nostre società coinvolte. Banco Mediolanum vive una fase di maggiore maturità e ritrova Gianluca Bosisio che aveva già svolto un lavoro determinante quando entrammo nel mercato spagnolo", afferma, amministratore delegato di Banca Mediolanum, aggiungendo "Bosisio ritorna in Spagna con la forte esperienza di direttore generale effettuata in Italia, dove ha contribuito in modo decisivo alla crescita dei risultati negli ultimi dieci anni".Nello stesos tempo, Doris dà il benvenuto a Igor Garzesi, ricordando che il manager "che ha svolto un lavoro egregio in Spagna: sotto la sua guida, Banco Mediolanum ha registrato negli ultimi anni un exploit dopo l’altro".