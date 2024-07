Borse europee poco mosse, occhi a inflazione USA

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Campari

STMicroelectronics

Inwit

Prysmian

Banca Mediolanum

Ferrari

Interpump

DiaSorin

MFE B

JPMorgan

MFE A

Philogen

Ariston Holding

Danieli

Acea

Banca Ifis

Digital Value

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, confermata dalle rilevazioni finali l'inflazione inal 2,2% in giugno. Ingli ultimi dati sulla dinamica del PIL sono stati più robusti delle attese segnando a maggio una crescita dello 0,4% m/m, +1,9% a/a; sempre a maggio, la produzione industriale è però risultata debole (0,4% a/a vs 0,6% atteso).Gli occhi sono però oggi rivolti ai dati d'inflazione in, che assumono particolare importanza dopo le parole di Powell in audizione al Congresso.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,085. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,45%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 82,34 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +134 punti base, con ilche si posiziona al 3,87%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,20%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,21%, e composta, che cresce di un modesto +0,27%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 34.327 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 36.558 punti. Senza direzione il(+0,15%); in lieve ribasso il(-0,22%).di Milano, troviamo(+1,38%),(+0,76%),(+0,61%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,03%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Tra i(+9,29%, dopo la promozione dia Overweight),(+4,73%),(+1,48%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,99%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,32%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,19%.