(Teleborsa) - Quotazioni in aumento per il gas in Italia. Il valore dell'iper il 20 settembre è risultato è pari a 40,18 euro/MWh, in rialzo rispetto al 19 settembre quando risultava pari a 36,28 euro/MWh.L'indice IGI è calcolato dalper ciascun giorno-gas, sulla base dei prezzi delle transazioni concluse sul mercato del gas naturale (MGAS).