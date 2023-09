Bollette, Pichetto: governo valuta meccanismi per l'uscita dal mercato tutelato

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,, ha dichiarato che "sono in corso valutazioni da parte del governo sul meccanismo di traghettamento al di fuori deldei clienti domestici, ed in particolar modo dei vulnerabili, tenendo conto dell'in questa fase storica. Si stanno valutando tempi e modalità del trasferimento". Rispondendo ad un'interrogazione sulla fine del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici nel corso del question time al Senato, Pichetto ha assicurato che "il Governo è conscio della rilevanza di questo passaggio e, in particolare, dell'importanza di accompagnare tale cambiamento con un'adeguata attività di informazione, affinché si promuova la massima consapevolezza da parte degli utenti e il completamento della liberalizzazione del mercato rappresenti un reale beneficio per gli stessi".L', ha spiegato il ministro, è quello di "veicolare lesulla normativa vigente in materia di apertura del mercato, sulle caratteristiche del servizio a tutele graduali, sulle relative, suglie suidei clienti finali, nonché sulle opportunità del mercato in termini di potenziali vantaggi derivanti da una pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili. Gli utenti dovranno inoltre essere informati degli strumenti a loro disposizione per una scelta consapevole dei fornitori e delle offerte nonché degli strumenti di tutela".Le azioni, ha proseguito, "saranno messe in campo nei tempi utili a garantire la piena efficacia degli, con adeguato anticipo, nonché in prossimità dell'effettivo trasferimento deiai nuovi esercenti assegnatari del servizio a tutele graduali, in modo da sollecitare efficacemente la scelta attiva da parte del cliente".Il ministro Pichetto ha poi ricordato che questa mattina al Ministero dell'Ambiente si è svolta la prima riunione dellache "si pone l'obiettivo di definire in tempi certi un percorso finalizzato alla possibile ripresa dell'utilizzo dell'energia nucleare in Italia e alle opportunità di crescita della filiera industriale nazionale già operante nel settore"."L'obiettivo prioritario - ha aggiunto - sarà quello di sviluppare nell'arco di alcuni mesi delle linee guida e una, con un orizzonte al 2030 e al 2050, per seguire e coordinare glidellenel medio e lungo termine, con una particolare attenzione agli(SMR) e ai(AMR) e comprendere le possibili ricadute di queste tecnologie in termini di sicurezza e costi-benefici del sistema". "I risultati del lavoro della Piattaforma saranno la base per valutare l'elaborazione e l'adozione da parte dell'Italia di una", ha concluso il ministro.