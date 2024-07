Il Governo pronto ad approvare il Disegno di Legge sulla Concorrenza

(Teleborsa) - Il, annuncia l'imminente approvazione del disegno di legge sulla concorrenza, previsto per il prossimo consiglio dei ministri.Durante il suo intervento alpresso la, il, ha dichiarato che ilsarà discusso nel consiglio dei ministri di venerdì. "Domani la misura dovrebbe essere licenziata dal cdm. Bisogna sempre aumentare la competitività del Paese anche attraverso la concorrenza interna", ha affermato Urso.Uno degli aspetti più importanti del disegno di legge riguarda lastrutture temporanee spesso utilizzate da bar e ristoranti per ampliare le aree di accoglienza all'esterno. "Per quanto ci riguarda importante è la parte che dàalla presenza dei dehors con l'obiettivo di ampliare accoglienza e ospitalità," ha spiegato il ministro.Urso ha sottolineato l'importanza di, permettendo al contempo migliori investimenti di lunga durata. "Aumentare il decoro della città è importante, mae quindi uno sviluppo del settore e aumentare risorse ai Comuni per rendere più accoglienti le nostre città".Il ministro ha evidenziato che il provvedimento è stato sviluppato attraverso uncon diversi attori istituzionali, tra cui i Comuni e la loro Associazione, nonché le soprintendenze e il ministero dei Beni culturali. Ha inoltre enfatizzato l'importanza di unper garantire la compartecipazione di tutti gli interessi coinvolti.Urso ha inoltre rimarcato latra i vari ministri che influenzano la politica economica e produttiva. "La forza di questo governo è la coesione del governo e il fatto che tra me e gli altri ministri che influiscono sulla politica economica produttiva vi è una totale condivisione degli obiettivi," ha dichiarato il ministro.Riferendosi a temi complessi come l'energia nucleare, Urso ha evidenziato l'unità di intenti con i colleghi ministri Pichetto e Giorgetti. "Sugli argomenti più difficili, guardate sull'energia nucleare, io, Pichetto, Giorgetti, diciamo sempre la stessa cosa, simile, mai divergente. Perché il Paese deve essere condotto con sicurezza e coesione sulla strada che serve agli interessi generali senza il conflitto politico".Con queste dichiarazioni, Urso ha voluto ribadire l'importanza di ungarantendo una conduzione stabile e coesa.