Fedex corre dopo revisione al rialzo guidance anno 2024

(Teleborsa) - Ottima giornata per, che mostra una performance largamente positiva con un incremento del 3,61%. Lo spedizioniere statunitense ha annunciato un, dopo aver riportatodegli analisti.I primo trimestre si è chiuso con undi 4,55 dollari per azione, al di sopra dei 3,70 USD attesi dagli analisti e con undi 21,7 miliardi di dollari, in linea con il consensus. Per l'esercizio 2024 la società prevede un EPS di 17-18,50 dollari a fronte dei 17,50 attesi dal mercato.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,93%, rispetto a -2,86% dell').Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 256,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 265,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 253,2.