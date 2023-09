TIM briosa in Borsa in vista soluzione partita NetCo

TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Giornata molto positiva per, che anche oggi si è riportata al rialzo a Piazza Affari, collocandosi nella 0,3228 euro. Performance positiva anche suA restituire appeal al titolo ha concorso la notizia della, per chiedere un incontro e discutere la partita della, possibilmenteal CdA. L'architettura dell'operazione è già stata messa in piedi, per essere portata sul tavolo del CdA entro metà ottobre e per chiudere la partita della rete a dicembre.La proposta d'acquisto di, la società in cui è confluita la rete di TIM, dovrebbe avere undi euro e vedrà anche la partecipazione dicon una quota del 10%, dicon il 5% e delcon una quota di minoranza del 20% ed un esborso non superiore ai 2-2,5 miliardi.Ma tutta la questione è sempre, primo azionista della compagnia telefonica con una quota del 23,75%. I francesi, azionisti di maggioranza relativa della compagnia italiana, si sonorispetto ai 30 miliardi auspicati.Di qui la necessità del governo di coinvolgere ad ogni costo Vivendi nell'operazione edi Tim. In questa direzione va letta quest'ultima apertura di Vivend. L'idea potrebbe essere quella di discutere gli aspetti dell'operazione, incluso il futuro e la consistenza dell'altra compagnia nata dallo spin-off - Service Co - per evitare un indesiderato muro contro muro in fase di approvazione.. "Questo incontro è più importante che mai in attesa della consegna dell'offerta finale e vincolante da parte di Kkr", commentano gli analisti di, mentrericorda che Vivendi rappresenta "uno dei punti di incertezza dell’operazione". Magiudica "prematuro interpretare questa apertura come una posizione più conciliante da parte dei francesi, considerando che ci sono ancora diversi punti da risolvere".