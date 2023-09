Legge di Bilancio, il Governo punta sul Lotto: l'ipotesi

(Teleborsa) - Il Governo - a caccia di risorse in vista della prossimastarebbe pensando di puntare sulL'idea sarebbe quella di anticipare già all’asta per l’affidamento della raccolta del gioco oggi in mano al gruppoL'idea - di cui ha dato notizia il Messaggero - sarebbe quella di incassare di più dell’asta effettuata sette anni fa per vendere un gioco che, in termini di raccolta, fa incassare fino aSi va verso una gara da(cifra indicativa che potrebbe essere rivista al) e una concessione che scadrà a novembre del. Nelle casse dello Stato dovrebbe finire già dal prossimo anno almeno metà della cifra, ossiaattorno almeno aimentre l’altra metà dovrebbe essere versata nelCome detto, la, oggi in mano a un consorzio guidato daè in scadenza nel 2025: gestione affidata sette anni fa, quando venne bandita una gara con una base d'asta die offerta finale di 770 milioni. Con grande probabilità adesso si partirebbe almeno da 800 milioni, visto che negli anni laIn corsa ancheCon una lettera ufficiale recapitata nelle scorse settimane alla società che gestisce il Supernalotto ha infatti formalizzato la sua intenzione di. Non è da escludere che possano entrare in gioco ancheinteressati allaOltre alla gara delanche altre misure potrebbero esserecon decreti delegati attuativi della delega fiscale del viceministro all'Economia