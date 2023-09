A Milano Go International misura la “febbre” dell’export

(Teleborsa) - Sarà- la fiera deiin programma aall’l’11 e il 12 ottobre – a misurare la “febbre” delle esportazioni italiane: nel convegno di apertura della manifestazione, con i rappresentanti delle istituzioni, si discuterà di “Un nuovo modello per l’internazionalizzazione del Sistema Italia”. A Go International imprese e operatori del commercio estero potranno incontrare oltre(da istituzioni pubbliche come ICE, Simest, Agenzia delle Dogane, a player del digital export come Alibaba.com, piattaforma mondiale del B2B; ad aziende della logistica, studi legali, istituti finanziari, società di marketing internazionale, temporary export manager) e partecipare ad oltreGo International è organizzata da Aice, l’(con sede in Confcommercio Milano) assieme a Trade Events. “A Go International – spiega, presidente di Aice e Vice Presidente milanese e nazionale di Confcommercio – le imprese trovano le migliori soluzioni per l’export. Stimiamo che almeno 3.000 aziende interessate ad aumentare le proprie vendite all’estero visiteranno la fiera nelle due giornate dell’11 e 12 ottobre”.Nei primi sette mesi del 2023, rileva Istat, l’registra una crescita tendenziale del 2,3%. Ma a luglio lehanno subito una brusca frenata diminuendo su base annua del 7,7% in termini monetari, e dell’11,6% in. La contrazione dell’export riguarda sia l’area UE (- 8,7%), sia quella extra UE (-6,7%%). Su base annua preoccupano fortemente in particolare la riduzione delle vendite verso la Germania (-5,8%), principale mercato italiano, e il calo a due cifre delle esportazioni in Cina (-14,5%) e negli Usa (-14%).Crescono lesolo versi i(+20,1%) e la(+11,3%). Positiva la vendita dei(+5,8%) e degli(+ 31,1%) da parte del sistema commerciale.La percentuale dell’è scesa dal 2,79% del 2021 al 2,65% del 2022. Se questo calo venisse ulteriormente confermato nei prossimi anni, si certificherebbe una sostanziale perdita didel Sistema Italia. E ancora: il numero stazionario dellee i. Senza considerare il periodo particolare dell’emergenza Covid, il numero di imprese italiane che esportano è stabile fra le 130-140 mila. Di esse, oltre 100 mila imprese, ha un fatturato estero inferiore ai 750mila euro. Circa il 50% delle imprese esportatrici del nostro Paese è costituito da attività manifatturiere; il 37,5% da imprese commerciali; il 12,5% da imprese che operano in altri settori.“Questo – evidenzia Garosci - ad ulteriore conferma che l’export (625 miliardi di euro nel 2022, con previsione SACE di 670 miliardi di Euro nel 2023) è un tema ormai trasversale che coinvolge il sistema Paese nella sua interezza e non più solo il settore della manifattura”. “Da una parte – prosegue Garosci – sono urgenti politiche die formazione per favorire l’accesso delle pmi nei mercati internazionali, ma al contempo istituzioni e associazioni imprenditoriali devono lavorare intensamente con l’obiettivo di creare le condizioni affinché i fatturati esteri crescano in modo significativo. Sono due le parole chiave per rimanere competitivi: diversificazione e regionalizzazione dei mercati. In questi ultimi anni di difficoltà con la pandemia prima e ilpoi, ilha trovato nei mercati tradizionali un rifugio. Il proseguimento dell’incertezza internazionale impone di accelerare la diversificazione dei mercati di sbocco per mantenere il livello competitivo delle nostre eccellenze”.