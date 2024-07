Piano Mattei, due nuovi accordi di SACE per sostenere relazioni economiche con l'Egitto

(Teleborsa) - A margine dellasugli investimenti,, rispettivamente con il Ministero dei Trasporti egiziano e con Commercial International Bank, per sostenere opportunità di crescita e sviluppo tra Italia ed Egitto nell’ambito delPiano Mattei.Il Protocollo con il, firmato dal Ministro egizianoe da, Chief International Business Officer di SACE, punta a sostenerenel settore trasporti in Egitto, oltre a facilitare le esportazioni e le forniture italiane, attraverso soluzioni didi euro.Il(CIB), principale banca commerciale privata in Egitto, è finalizzato a rafforzare la cooperazione reciproca e a creare programmi dedicati, anche attraversodi euro. L'accordo è stato firmato daper SACE e da, Head of Treasury Group per CIB.Queste due iniziative testimonianoper creare connessioni e facilitare le opportunità di business e sviluppo delle imprese italiane che operano in Egitto.