BTP, rendimenti ancora in aumento al 4,73%

(Teleborsa) -, raggiungendo nuovi picchi pluriennali, di rimando alla politica restrittiva della, che ha confermato il mantenimento diIl rendimento delquesta mattina si è spinto sinocon un aumento di 7,5 punti base rispetto alla vigilia.. Stesso movimento per ildi pari scadenza, che sale di 1,2 punti, nuovo massimo pluriennale, mentre l'OAT francese si attesta al 3,356%.A innescare questo movimento al rialzo- che, che scende d 2,6 punti al 4,52% - concorrono ledalla Presidente della BCE. La BCE deve andare dritta al suo obiettivo - ha detto la banchiera - per riportare l'inflazione sul target del 2% entro il 2025 e garantire la stabilità dei prezzi.Frattanto,, altro membro chiave del Comitato esecutivo della BCE, ha ribadito chee non accenna a riportarsi in linea con il target della BCE e che "dal lato dell'offerta potrebbero crearesull'inflazione".