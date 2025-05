Standard Chartered, l'utile sale più delle attese nel primo trimestre

Standard Chartered

(Teleborsa) -, società finanziaria quotata a Londra ma con la maggior parte delle attività in Asia e Africa e Medio Oriente, ha chiuso ilcon unin aumento del 7% a cambi costanti (ccy) a 5,4 miliardi di dollari, in aumento del 12% a ccy escludendo voci rilevanti. Il margine di interesse netto (NII) è stato in aumento del 7% a ccy a 2,8 miliardi di dollari, mentre il non NII è stato in aumento del 7% a ccy a 2,6 miliardi di dollari, in aumento del 18% a ccy escludendo voci rilevanti.L'è stato di 2,3 miliardi di dollari, in aumento del 12% a ccy; utile ante imposte reported di 2,1 miliardi di dollari, in aumento del 15% a ccy (rispetto alla media di 1,905 miliardi di dollari delle previsioni degli analisti). L'utile per azioneè stato in aumento di 9,8 centesimi a 62,7 centesimi; l'EPS reported è aumentato di 10,1 centesimi a 56,6 centesimi."Abbiamo registrato una solida performance nel primo trimestre del 2025, con un utile per azione in crescita del 19%, trainato dalla crescita a due cifre dei ricavi in ??Wealth Solutions, Global Markets e Global Banking - ha commentato il- La successiva imposizione di dazi commerciali ha aumentato la complessità economica e geopolitica globale e restiamo attenti al contesto esterno"."Tuttavia, la nostra capacità di aiutare i clienti a gestire la loro attività e il loro patrimonio oltre confine in periodi di volatilità rafforza la nostra fiducia nella possibilità di continuare a migliorare i rendimenti - ha aggiunto - La nostra presenza nei mercati strutturalmente ad alta crescita in Asia, Africa e Medio Oriente è fondamentale per generare valore sostenibile a lungo termine per i nostri azionisti e continuiamo a concentrarci sul rafforzamento di questi vantaggi competitivi per guidare la crescita futura".Leper il 2025 e il 2026 rimangono invariate.