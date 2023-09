Magis, CFO SIM conferma target price e Buy

Magis

(Teleborsa) - CFO SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 Gli analisti fanno notare che i risultati del primo semestre 2023 sono stati influenzati da unadopo che il primo semestre 2022 era stato caratterizzato da un forte aumento del fatturato, guidato dalla necessità dei clienti di assicurarsi una quantità sufficiente di merci per prevenire carenze di scorte e pressioni inflazionistiche. Nel 2022 questo fenomeno ha generato una stagionalità insolita per il gruppo, che ha vissuto una concentrazione del business nella prima metà dell'anno.Sulla base dei risultati del primo semestre 2023 e delle guidance annunciate, CFO SIM hatenendo conto di una crescita delle vendite inferiore alle attese e ipotesi sostanzialmente invariate rispetto all'EBITDA. Il risultato combinato è un calo medio del 17,5%, 1,8% e 7,7% per ricavi, EBITDA adjusted e utile netto, rispettivamente, nel 2023-25.