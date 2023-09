TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha ricevuto un aggiornamento sullo stato delle negoziazioni in corso con Kohlberg Kravis Roberts (“KKR”) per la valorizzazione di NetCo e ha deliberato all’unanimità dei presenti di concedere la proroga al 15 ottobre, richiesta da KKR, del periodo di esclusiva per la presentazione dell’offerta vincolante su NetCo.Lo comunica il gruppo TIM in una nota al termine del CdA odierno.