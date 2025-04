KKR, offerta da 1,2 miliardi di dollari per la biotech svedese Biotage

KKR

(Teleborsa) - Il colosso statunitense del private equityha annunciato un', azienda di ricerca biotecnologica svedese, per tutte azioni ordinarie al prezzo di 145 corone svedesi in contanti. Le azioni di Biotage sono quotate al Nasdaq di Stoccolma. L'offerta valuta Biotage circa(1,22 miliardi di dollari)., controllata da KKR,delle azioni di Biotage. Carnegie Fonder, SEB Asset Management e Coeli, che rappresentano complessivamente il 19,0% delle azioni, hanno espresso il loro sostegno all'offerta e l'intenzione di accettarla."Abbiamo seguito con notevole interesse i progressi di Biotage per molti anni e, più recentemente, come principale azionista dell'azienda, tramite Gamma Biosciences - ha detto, Partner di KKR e membro del consiglio di amministrazione di Biotage - Da quando siamo diventati azionisti attivi, abbiamo collaborato a stretto contatto con Biotage e siamo rimasti colpiti dal management e dai dipendenti dell'azienda e dalla sua posizione di leadership in diversi segmenti di mercato interessanti"."Tuttavia, vediamo la necessità di un riposizionamento strategico di Biotage per garantire la crescita futura e la creazione di valore - ha aggiunto - Riteniamo che questo sviluppo strategico sia più efficace in un contesto privato, espandendosi ulteriormente in nuove aree di prodotto al fine di costruire una piattaforma più ampia,. KKR ha una profonda conoscenza del settore, dei mercati, dell'azienda e dei suoi prodotti e può fornire il supporto, le risorse e la prospettiva a lungo termine necessari a Biotage e al suo management per intraprendere la fase successiva del loro percorso".