TIM, Schiavo: "Nostro compito è introdurre l'innovazione in modo responsabile"

TIM

(Teleborsa) -a tutti gli aspetti legati all', inclusi i temi come. E' quanto affermato da, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM, intervenenuto all’evento "Italian Tech Week" in corso alle OGR a Torino."Un’azienda come la nostra, che ha nel suo DNA la capacità di- ha spiegato il manager - si pone l’obiettivo di estrarre il meglio di una tecnologia dirompente come l’AI, ponendo la massima attenzione alle tematiche di privacy, alla sicurezza e all’impatto sociale di ciò che facciamo".Schiavo ha poi aggiunto "abbiamo unache integra le migliori tecnologie proprietarie e i contributi di startup, scaleup e del mondo dell’innovazione: la mettiamo a disposizione di sindaci e amministratori, analizzando i dati e gestendo le città in tempo reale"."La sfida principale che abbiamo come- ha sottolineato il manager - è far sì che le soluzioni innovative basate sulle nuove tecnologie, e in particolare sull’AI, capaci anche di valorizzare il ricco patrimonio culturale ed artistico, siano alla portata di tutte le aziende italiane e della PA.in cui uniamo il vantaggio della, attraverso l’offerta italiana del Cloud di TIM, allae all’innovazione generata anche da accordi con player internazionali dell’ICT"."Laper accelerare l’adozione delle principali tecnologie emergenti: ci sono le soluzioni tecnologiche e le risorse grazie ale a infrastrutture di eccellenza come il. Siamo entrati in uno spazio molto più moderno, che sa di futuro, ha concluso Schiavo.