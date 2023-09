Aste BTP e CCTeu, tutto esaurito in riaperture

(Teleborsa) -neidi titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 29 settembre 2023.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 1,5 miliardi di euro, a fronte di richieste per 3,9 miliardi di euro. Con riferimento al, il Tesoro ha assegnato 600 milioni di euro, a fronte di richieste per 2,6 miliardi di euro.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 112,5 milioni di euro, a fronte di richieste per 683 milioni di euro. Con riferimento al, il Tesoro ha assegnato 112,5 milioni di euro, a fronte di richieste per 663 milioni di euro.