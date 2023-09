L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo (+1,48%), exploit di Eurotech

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 142.492,8 in guadagno dell'1,48%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 815, dopo aver avviato la seduta a 808.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,16%.Tra leitaliane, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,15%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,81%.Bene, con un rialzo dell'1,69%.Tra le azioni del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,55%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,24%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,81%.