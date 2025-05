Eurotech, ricavi in calo del 31% nel primo trimestre dopo forte rallentamento ordini

Eurotech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha comunicato che iconsolidati delsono stati di 8,28 milioni di euro, rispetto a 11,94 milioni nei primi tre mesi del 2024. A parità di cambi, la riduzione è del 31,0% (per il forte rallentamento della raccolta ordini in Q4 2024), mentre a cambi storici risulta del 30,6%.L'nei primi tre mesi ammonta a -3,62 milioni di euro, rispetto a 3,37 milioni nel 2024. Grazie alla riduzione dei costi operativi, a fronte di una riduzione del 30,6% dei ricavi la riduzione dell'EBITDA adjusted è stata contenuta al 7,3%. In termini didi Gruppo, il valore del primo trimestre è di -5 milioni di euro, mentre era di -4,20 milioni nello stesso periodo del 2024.Il Gruppo presenta al 31 marzo 2025 undi 18,68 milioni di euro, rispetto ad un importo di 20,40 milioni al 31 dicembre 2024. La riduzione dell'indebitamento finanziario netto nel trimestre è stata determinata principalmente da tre fattori: una generazione di cassa operativa di Euro 0,6 milioni, sostenuta dalla riduzione del capitale circolante; un utilizzo di cassa di 1,2 milioni per investimenti e rimborso di interessi correlati ai finanziamenti passivi; un versamento di 2,5 milioni in conto futuro aumento di capitale effettuato, in due tranche, dal socio di maggioranza relativa Emera.Nel corso del mese diil trend positivo della raccolta ordini registrato nel primo trimestre ha subito un'accelerazione, confermata anche dall'andamento nelle prime due settimane del mese corrente. La visibilità ad oggi sull'ordinato del primo semestre indica una crescita prevista del 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Conseguentemente, la visibilità sull'andamento dei ricavi nei periodi futuri è in miglioramento. Il fatturato delsarà nettamente superiore rispetto a quello del primo trimestre.Lee ridisegno della struttura operativa verranno finalizzate nel corso del secondo trimestre e produrranno effetti ulteriori, in termini di riduzione del punto di pareggio, oltre a quelli già rilevati nel primo trimestre. L'obiettivo è di ottenere una riduzione del run-rate dei costi operativi di almeno 3,5 milioni di euro.