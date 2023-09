Riciclaggio, UIF: i numeri del primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2023 laha ricevutocon un aumento del 4,7 per cento rispetto a quelle pervenute nel primo semestre del 2022,Lo comunica la stessa Unità di informazione finanziaria nel suo ultimosottolineando che il principale apporto segnaletico è statoche ha inviato più della metà delle segnalazioni ricevute (54,5 per cento), anche se in calo di oltre 3 punti percentuali rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente.14,3 per cento del totale), dei prestatori di servizi di gioco (8,1 per cento) e dei(4,6 per cento). Nel periodo in esame l'Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 78.219 segnalazioni, in aumento del 7,7 per cento rispetto al primo semestre del 2022; l'Unità ha inoltre valutato 89 istanze di sospensione, 14 delle quali con esito positivo (15,7 per cento del totale), per unaggregate registrano, per la prima volta a partire dal secondo semestre 2020, una contrazione degli importi complessivi dei versamenti e dei prelievi (rispettivamente -2,7 per cento e -2,8 per cento rispetto al semestre precedente). La diminuzione degli importi è influenzata principalmente dai settori primario e secondario della