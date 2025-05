CRIF, cresce il valore delle case green: +8% nel II semestre 2024

(Teleborsa) -, la divisione del Gruppo CRIF specializzata nei servizi e nelle valutazioni immobiliari, ha analizzato una quota rappresentativa dioggetto di perizia in occasione dell’erogazione di. Dall’indagine emerge come i prezzi delle abitazioni appartenenti alle classi energetiche più performanti (A e B) mostrino un valore medio superiore rispetto a quelli di tutte le altre classi, con uno scostamento nell’intorno diConsiderando l’andamento dal 2021 al 2024, emerge anche un trend di maggiore tenuta deidegli immobili green rispetto agli altri, che diventa più netta a partire dal 2023 con una forbice che si va ulteriormente allargando nell’ultimo trimestre del 2024.Infatti, è possibile notare che nell’ultimo semestre del 2024 i prezzi medi degli immobili con maggiorsegnano un incremento dei prezzi in misura dell’8%, a fronte di una riduzione del -2% degli immobili appartenenti alle classi dalla C alla G."Questo andamento mostra la più elevata resilienza nei valori del mercato degli immobili di maggiore qualità energetica, che si va a rafforzare nel tempo mano a mano che la domanda è più consapevole della strategia di decarbonizzazione richiesta a livello normativo europeo, in primo luogo dalla EPBD, la cosiddetta Direttiva case green", commenta, Manager Real Estate Advisory di CRIF.