S&P: i tassi di interesse si stanno stabilizzando

(Teleborsa) - Sebbene il ritmo sostenuto degli aumenti deinell'ultimo anno e mezzo sia ormai superato, l'attività del settore dei servizi rimane sorprendentemente solida in buona parte delle economie. Ciononostante, si iniziano a vedere i risultati ottenuti dai rialzi dei tassi: le pressioni della domanda sembrano essersi allentate e l'(core) sembra aver raggiunto il suo picco, pur rimanendo ben al di sopra degli obiettivi delle banche centrali.ha previsto quindi un periodo di crescita inferiore alla media, alimentato da tassi più alti per un periodo maggiore, con un aggiustamento relativamente più lento e morbido per tornare allo, a condizione che isiano solidi.Il rischio principale secondo l'agenzia di rating riguarda il fatto che lesulla domanda e sull'inflazione rimangano più elevate e più forti del previsto, provocando un ulteriore rialzo dei tassi di interesse, un inasprimento dellee un atterraggio più duro.S&P sottolinea infine che due importantisembrano aver raggiunto il picco e saranno sempre più in secondo piano. Il primo sono gli effetti macrociclici o di breve durata delladi COVID. Lelungo lasi sono risolte con l'eliminazione degli arretrati e il ritorno a consegne più normali e la struttura dei prezzi. In secondo luogo, il boom dei servizi alimentato dagli stimoli politici e dalla domanda repressa sembra aver raggiunto il picco, con grande sollievo delle banche centrali.L’inflazione e i tassi dovrebbero diminuire gli anni a venire, sottolinea l'agenzia di rating che evidenzia però come a mancare siano iche sono ancora in evoluzione.e preoccupazioni per lacontinuano a spostare l'ago a livello macro. Le catene di fornitura vengono riconfigurate. In particolare, la sicurezza energetica continua a trainare il commercio con i flussi che si sono rivelati sorprendentemente reattivi, come dimostrato dalle linee di approvvigionamento riconfigurate dall’Europa sia per il petrolio (Africa) che per il gas (Stati Uniti).Infine, lacomporterà un ruolo più ampio dello stato, e creerà nuovi vincitori e vinti, proprio come la globalizzazione. "Per un futuro ordinato – raccomanda S&P –, il tutto deve essere gestito saggiamente".