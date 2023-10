Allitude (Gruppo Cassa Centrale), Gema Baguena nuova Responsabile Direzione ICT

Accenture

(Teleborsa) - Da oggi, la linea manageriale di, società di outsourcing informatico e di back-office per il settore bancario del, si rafforza connel ruolo diLa manager, che vanta più di venticinque anni di esperienza professionale nel settore IT, dopo i primi anni di crescita professionale in, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Prima in, e poi in Unicredit, ha guidato team complessi e acquisito un profondo bagaglio di competenze IT nell’ambito del settore bancario.Il suo curriculum non si distingue solamente per il background professionale e l’esperienza sul campo nel settore dell’information technology, ma anche per la suaavendo operato, non solo in Italia, ma anche in Spagna, Francia e Stati Uniti.Un inserimento che, oltre a rappresentare unadelle nostre persone - sottolinea una nota - è testimonianza dell’impegno di Allitude di dare ulteriore impulso al percorso diin atto, rispondendo concretamente alle ambizioni dele rilanciando continuamente soluzioni di miglioramento a servizio delle banche e del Gruppo Cassa Centrale.