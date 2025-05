DBA, Borsa: azioni in pre-asta (reopening) fino alle 14:00

DBA GROUP

(Teleborsa) -ha comunicato che le azionisono in pre-asta (reopening) fino alle ore 14:00. In precedenza, le azioni erano state sospese in attesa di comunicato , che nel frattempo è arrivato.Il Consiglio di amministrazione di DBA Group, società italiana specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, ha deliberato di approvare l’operazione di cessione del 70% del capitale sociale detenuto, direttamente ed indirettamente, in Actual IT d.d. alla società Telelink Business Services Group AD, con sede a Sofia, Bulgaria."La cessione della predetta partecipazione del Gruppo Actual consente a DBA Group di capitalizzare gli investimenti effettuati negli ultimi anni nel settore delle tecnologie ICT in Slovenia e nei Balcani, mantenendo comunque il presidio della telematica applicata alla logistica e mantenendo in house il Know How e le relazioni con gli stakeholder dei mercati di riferimento” – dice Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group - “L’Operazione consentirà al gruppo di rifocalizzarsi sul mercato domestico ed europeo dei servizi di Ingegneria, Project Management e ICT a supporto della gestione del ciclo di vita delle opere e delle infrastrutture, per cogliere tutte le opportunità correlate alle infrastrutture ed alla Transizione digitale, energetica ed ecologica, nell’ambito delle quali le Smart Infrastuctures e i servizi sopraindicati ricopriranno un ruolo fondamentale. La liquidità derivante dal deal, oltre a portare in forte attivo la Posizione Finanziaria netta, consentirà al Gruppo di crescere sia per linee interne sia tramite eventuali operazioni di M&A”.