Ecomembrane, Equita conferma Buy e TP a 12 euro

Equita

Ecomembrane

(Teleborsa) -ha confermato target price (a) e raccomandazione (a) sul titolo, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2023 sono risultati, con un forte miglioramento del portafoglio ordini (+57% su base annua) e un margine lordo molto migliore (62% contro il 56% previsto), che ha permesso di compensare alcuni ritardi nei progetti di biogas negli Stati Uniti.Nella fase attuale Equita ritiene che il portafoglio ordini e la pipeline di Ecomembrane offrano una, grazie alle gare PNRR in corso sul biometano, ai contratti firmati per lo stoccaggio di CO2, alle opportunità derivanti dalla cessione di Alvus/Favus e all'M&A realizzato negli Stati Uniti.Gli analisti hanno, compensando circa -1,5 milioni di dollari di vendite (a causa di ritardi negli Stati Uniti) attraverso il margine lordo più elevato. Hanno incluso invece l'acquisizione di Splash Superpool negli USA con un incremento dell'EBITDA del +2,5% dal 2024.