Manovra, Giorgetti: sarà fatta con responsabilità e serietà

(Teleborsa) - LLo ha detto il Ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Skytg24. "L'opposizione fa il suo mestiere" e critica la manovra, ma. "Su questo sono molto confidente", ha aggiunto."Questa regola aurea dell'inflazione al", ha anche detto il Ministro che ha ribadito che l'inflazione entro la fine dell'anno scenderà e questa previsione e' incorporata nella NaDEF. "Temo due fattori - ha aggiunto-: uno contingente, l'aumento del prezzo del petrolio; il secondo di dimensione globale, ossia il processo di deglobalizzazione in corso. La globalizzazione aveva tanti difetti ma ha anche introdotto nel mercato occidentale prodotti aQuesto governo ha preso posizioni coraggiose sul reddito di cittadinanza e sul superbonus, posizioni che nessuno si aspettava che fossimo capaci di prendere. Ma era giusto prenderle", ha proseguito.come, del resto, Giorgetti ha ribadito in più occasioni, mettendolo anche nero su bianco. "La situazione economica e di finanza pubblica "è più delicata di quanto prefigurato in primavera". Così Giorgetti nella premessa alla Nadef. "In una situazione in cui la finanza pubblica è gravata dall'onere degli incentivi edilizi, dal rialzo dei tassi e dal rallentamento del ciclo economico internazionale, è necessario fare scelte difficili". Il governo ha scelto di affrontare "i problemi più impellenti - inflazione, povertà energetica e alimentare, decrescita demografica -Per garantire la sostenibilità del debito enel 2024-2026, afferma . Si tratterà di "dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, rispetto alle quali esistono impegni nei confronti della Commissione europea legati alla disciplina degli aiuti di Stato, oppure la cuio".