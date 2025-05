RearmEu, Giorgetti: prematuro valutazione impatto su finanza pubblica

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha dichiarato che "appare al momento prematura ogni valutazione sui saldi didel piano RearmEu". Nel corso di un question time alla Camera il ministro ha ricordato che "ogni ipotesi di utilizzo diè, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, al momento in attesa delle decisioni che eventualmente saranno assunte al verticedi giugno". "Allo stato attuale – ha aggiunto – il governo ha esclusivamente confermato la volontà di rispettare il livello dellapari al 2% Pil concordato a livello Nato".Giorgetti ha sottolineato comunque che l'attivazione delladel Patto per le spese militari sarebbe "un ulteriore indebitamento nazionale che andrebbe a peggiorare ladel Paese" e che non ci sarà nessun uso automatico del risparmio dei privati cittadini per finanziare il piano di riarmo europeo."La Commissione - ha spiegato il ministro - ritiene che tramite la realizzazione di una autentica ed efficiente unione deie degli, che consenta l'efficiente allocazione anche su base transfrontaliera dei capitali disponibili, sarebbe possibile mobilitare risorse private verso forme di investimento che supportino gli obiettivi strategici della UE, tra i quali il rafforzamento dei". "Tale canalizzazione – ha aggiunto – avverrebbe su base volontaria mediante la possibilità di usufruire di una più vasta gamma di opzioni di impiego in seguito a consapevoli ed informate scelte di investimento dei singoli risparmiatori e quindi escludendosi qualsiasi automatismo paventato dagli interroganti".Il ministro ha poi fatto sapere che "le modalità previste per la quantificazione delle risorse necessarie per ie per la definizione dei meccanismi perequativi" sono una "tematica riguardante ilche sarà approvato a breve dal Consiglio dei ministri".In, Giorgetti ha dichiarato che "il governo sta ultimando i lavori finalizzati al completamento deiancora in via di definizione, i quali nelle prossime settimane saranno portati all'attenzione del Consiglio dei ministri per il prosieguo dell'iter, nel pieno rispetto dei termini legislativi previsti". Quanto alla, dopo l'imposta introdotta in Italia, "noi siamo orientati al lavorare soprattutto in sede internazionale", ha sottolineato il ministro.