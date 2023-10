Mobilità sostenibile, SACE e UniCredit supportano investimenti di Trans Italia

UniCredit

(Teleborsa) -al fianco della crescita sostenibile di Trans Italia: l’azienda campana di trasporto e logistica ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro da UniCredit supportato dalla. Lo comunica una nota spiegando che il prestito "ha lo scopo di sostenere la conversione della flotta di veicoli di Trans Italia con l’adozione di mezzi di trasporto green per abbattere le emissioni inquinanti. L’azienda potrà così accelerare il processo di transizione verso una mobilità sempre più sostenibile e integrata terra-mare-ferrovia a basso impatto ambientale"., ha dichiarato, Amministratore Delegato di Trans Italia. “Sulla scia del quarantennale rapporto di fiducia e collaborazione con Trans Italia srl, Unicredit, con questo ulteriore finanziamento Garantito da SACE, ci consentirà di avere disponibilità finanziarie adeguate e determinanti, atte a realizzare quegli investimenti ad alto contenuto tecnologico che gli obiettivi di mobilità sostenibile impongono. Un sostegno che coniuga crescita economica, sviluppo del territorio e sostenibilità. L’operazione si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo, teso a supportare l’ambizioso piano di crescita previsto dal nostro Business Plan”.- chiude la nota - "lla quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale. La digitalizzazione e l’impegno nei confronti dei principi