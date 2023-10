Amplifon, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

Amplifon

(Teleborsa) -ha abbassato a(-10% per l'aggiornamento dei tassi) ilsu, società leader nelle soluzioni uditive e parte del FTSE MIB, confermando la" sul titolo. La revisione del giudizio è arrivata come preview dei risultati del terzo trimestre 2023, che la società diffonderà il 30 ottobre.Gli analisti hannodi un 1% circa. Vedono ora ricavi a 2,273 milioni di euro, Adj. EBITDA a 563 milioni di euro con Adj. EPS a 0,97 euro. Inoltre, hanno leggermente modificato il mix, riducendo la crescita in EMEA al 5% dal 6%, compensato soprattutto da Americhe (+16% da +14%).