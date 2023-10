Israele, si attende operazione via terra. Tensione su borse, valute e commodities

Leonardo

(Teleborsa) -, stretta nella morsa fra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, dopo la dichiarazione delloa seguito dell'lo scorso weekend. Il portavoce militareha spiegato che i n 48 ore sono stati aggiuntii.Secondo quanto riferito da Washington Post, gli Stati Uniti si attendonoUnaverso la striscia died unasi sta riversando sul territorio controllato da Hamas e colpendosensibili - almeno 800 dicono i media israeliani - mentre l'avversario ha rivendicato un attacco con, al Sud di Israele ed i miliziani hanno più volte varcato la linea sul confine con Gaza.Si temono anche, che pur avendo rinnegato di aver appoggiato l'attacco, ha offerto pieno appoggio al regime di Hamas. "Coloro che minacciano l'Iran dovrebbero sapere che qualunque mossa stupida contro l'Iran riceverà una", ha chiarito il portavoce del ministero degli Esteri iranianoin risposta alle minacce di Israele e di alcuni funzionari USA contro Teheran.Ripercussioni pesanti dalla guerra si sono registrate sulla, che è crollata, con l'indice TA-35 chenella giornata di ieri e cede oggi un altro mezzo punto, appesantita soprattutto dai titoli bancari, che hanno ceduto ieri attorno al 9%., mentre la valuta israeliana, lo, è letteralmente crollata, attestandosi, il livello più basso da quasi 8 anni.Le tensioni in Medioriente stanno facendo volare anche il prezzo del petrolio e del gas. Ilad Amsterdamal barile, mentre ilal barile, con il future sul Brent del Mare del Nord che scambia a 87 dollari al barile, in rialzo del 2,9% ed il WTI a 85,61 dollari in vantaggio del 3,4%.Leanche stanno scontando qualche, con Francoforte che perde circa mezzo punto, accompagnata da Parigi e Bruxelles che cedono lo 0,3% e Milano che lima lo 0,12%. In positivo viaggia invece Londra che segna un +0,26%.A Piazza Affari, comeche sta conoscendo un importante rally (+5,3%). L'aumento delle quotazioni energetiche spinge anchedel 2%. Neisi mettono in evidenza anche(+2%) e(+1,37%). Fra ied alla sua infrastruttura fanno benecon incrementi di oltre un punto.