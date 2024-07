Borse europee positive, a Milano corrono MPS e BPER

MPS

(Teleborsa) -, dopo che ieri sia Jerome Powell che Christine Lagarde hanno espresso, seppur con toni differenti, cauto ottimismo circa il rientro dell'inflazione verso il target in entrambe le aree.Oggi a Piazza Affari si guarda soprattutto alle banche, in scia a due notizie che alimentano le. È infatti scaduto il vincolo dei tre mesi di lock up da parte del MEF sulla quota del 26,7% detenuta in, mentre ieri seraha reso noto di aver sottoscritto un contratto di equity swap sul 4,77% del capitale di, salendo al 24,62% della banca.Spunti anche su, dopo che il quotidiano tedesco Handelsblatt ha scritto che il governo italiano sta pianificando l'acquisto di carri armati Panther e di veicoli corazzati da combattimento Lynx dal gruppo tedescoper circa 20 miliardi di euro.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,076. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.345,5 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,05%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +143 punti base, con ilche si posiziona al 4,03%.buona performance per, che cresce dello 0,99%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,57%, e vola, con una marcata risalita dell'1,58%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,41% sul; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,42%. Su di giri il(+1,59%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,19%).di Milano, troviamo(+6,97%),(+4,99%),(+3,19%) e(+2,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,20%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%.del FTSE MidCap,(+5,91%),(+2,79%),(+2,63%) e(+2,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,16%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,85%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.