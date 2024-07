Buongiorno dalla Borsa 26 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 39.935,07 punti; al contrario, perde terreno il, che si ferma a 18.830,58 punti, ritracciando dell'1,06%.porta a casa un calo dello 0,53%, con chiusura a 37.667,4 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,47%, terminando la sessione a 8.599,5 punti., mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,32%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,5%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,20%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,54% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.Si attende martedì dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, previsto questo pomeriggio. In Germania martedì i mercati sono in attesa del PIL.