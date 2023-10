Cina, fondo sovrano amplia quota nelle banche

(Teleborsa) -, il fondo sovrano di Pechino responsabile delle istituzioni finanziarie pubbliche, ha ampliato le sue partecipazioni negli istituti di credito.L’investimento di Central Huijn di oltre 477 milioni di yuan (63 milioni di dollari) è stato il primo acquisto di questo tipo dopo otto anni.L'operazione, infatti, è stata messa in atto per la prima volta dal 2015, ed ha dato vita a speculazioni sulle possibili strategie di sostegno al mercato azionario in calo.Nel dettaglio, la società statale ha acquistato circa 65 milioni di dollari in azioni di Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank e Industrial and Commercial Bank of China.