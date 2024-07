Fondo Italiano d'Investimento: fondo FIPEC co-investe in Eurosirel e Casa della Piada

(Teleborsa) -, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha, tramite il Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti - FIPEC, nelle società, attiva nella produzione di dispositivi medici e cosmetici, e(conosciuta come Casa della Piada), specializzata nella realizzazione di prodotti da forno.Lanciato per rafforzare l'operatività del mercato dei co-investimenti nel territorio nazionale, con l'obiettivo di sostenere la crescita delle piccole e medie imprese italiane assumendo partecipazioni di minoranza, FIPEC aveva visto la partenza delle sue attività di investimento a febbraio scorso con unPiù nel dettaglio, Fondo Italiano tramite FIPEC ha investito al fianco di Arca Space Capital nell'acquisto, effettuato congiuntamente ad, di Eurosirel, azienda da oltre 60 milioni di euro di ricavi leader nella produzione e commercializzazione di dispositivi innovativi per la medicazione e la cosmesi, destinati ad una base di clienti diversificata sia in Italia che all'estero. L'operazione si prefigge di supportare l'ulteriore crescita e internazionalizzazione di Eurosirel.Il Fondo FIPEC, inoltre, ha sostenuto Wisequity VI, fondo gestito da, nell'operazione che l'ha portato ad acquisire Casa della Piada, azienda con sede principale a Modena, leader di mercato nella produzione di piadine e tigelle per la Grande Distribuzione Organizzata che nell'esercizio in corso si proietta a superare i 50 milioni di euro di fatturato. Tra le finalità dell'investimento quello di consolidare la posizione di leadership di Casa della Piada nel mercato italiano e accelerare la penetrazione nei principali paesi europei."In questi primi mesi di attività il, confermandosi uno strumento altamente innovativo ed in grado di riscontrare l'interesse di numerosi operatori di private equity - ha commentatoe co-responsabile del Fondo FIPEC - Ora, sostenendo i progetti di crescita di due realtà industriali di primo piano quali Eurosirel e CRM, intendiamo continuare a ricercare le migliori opportunità di co-investimento in PMI italiane all'avanguardia. La pipeline per i prossimi mesi è significativa e, siamo certi, di poter contribuire ad importanti progetti a fianco di investitori partner".