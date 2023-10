EdiliziAcrobatica, contratti e clienti in crescita nei primi 9 mesi

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società a capo dell’omonimo gruppo, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, archivia i primi 9 mesi dell'anno con il numero deicresciuto del 53% rispetto all'analogo periodo del 2022, passando da n. 12.149 contratti agli attuali n. 18.590.Questo risultato - spiega la società in una nota - "riflette inoltre la, che registra un incremento del 78%".Un risultato "assolutamente positivo", registrato dopo due trimestri in cui la crescita del numero dei contratti si era attestata rispettivamente al 43% e al 50% e che prosegue in questo modo un "trend di assoluta eccellenza".In aggiunta alla performance relativa al numero di contratti sottoscritti, l’azienda rende noto che ledel Gruppo oggi hanno superato le n. 2.378 unità, quasi 800 in più rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente (n. 1.590). Di queste, ben 115, sono state inserite nel solo mese di settembre, ad ulteriore conferma del numero di richieste sempre crescenti che giungono dal mercato.