Entrate, MEF: +4,1% nei primi otto mesi 2023. IRPEF +7,6%

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che lemostrano nel complesso una crescita di 21.659 milioni di euro (+) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+16.478 milioni di euro, +4,6 per cento, a 356.999 milioni di euro) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+5.181 milioni di euro, +3,1 per cento)."Tale andamento èe incorporato nel calcolo dei tendenziali contenuti nel suddetto documento", si legge in una nota del MEF.Le entrate tributarie nel periodo gennaio-agosto aumentano di 16.478 milioni di euro (+4,6 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2022. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato cresce di 17.618 milioni di euro (+5,2 per cento). In flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-707 milioni di euro, -8,8 per cento). La crescita risulta significativa anche per le entrate degli(+1.828 milioni di euro, +4,8 per cento). Le- che riducono le entrate del bilancio dello Stato - sono in aumento di 2.261 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022 (7,7 per cento).Le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 202.710 milioni di euro (+12.733 milioni di euro, +6,7 per cento); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 154.289 milioni di euro (+4.885 milioni di euro, +3,3 per cento). Tra le entrate derivanti dalle imposte dirette, il gettitosi è attestato a 146.454 milioni di euro (+10.313 milioni di euro, +7,6 per cento) principalmente per effetto dell'aumento delle ritenute di lavoro dipendente (+9.165 milioni di euro, +7,5 per cento) e della componente dell'autoliquidazione (+1.164 milioni di euro, +10,4 per cento). L'è stata pari a 27.662 milioni di euro (+3.388 milioni di euro, +14,0 per cento). Positivi sono gli andamenti delle(+1.053 milioni di euro, +42,0 per cento), dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr e sui rendimenti dei fondi di previdenza (+594 milioni di euro) e dell'imposta sostitutiva sui redditi e sulle ritenute su interessi e altri redditi di capitale (+69 milioni di euro, +1,0 per cento).In flessione il gettito dell'per il risultato registrato a febbraio sul risparmio gestito derivato dai pesanti cali di mercato, concentrati soprattutto nella prima metà del 2022 (-2.225 milioni di euro, -78,8 per cento). In diminuzione anche il gettito dell'imposta sostitutiva sul valore attivo dei fondi pensione per la decisa contrazione dei rendimenti registrata nel 2022 (-1.921 milioni di euro, -93,7 per cento).Tra le imposte indirette, le entrateammontano a 108.175 milioni di euro (+2.697 milioni di euro, +2,6 per cento): 95.338 milioni di euro (+4.932 milioni di euro, +5,5 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni; 12.837 milioni di euro (-2.235 milioni di euro, -14,8 per cento) dal prelievo sulle importazioni. In flessione risulta il gettito dell'imposta di bollo (-750 milioni di euro, -14,2 per cento). In aumento il gettito dell', loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) (+3.703 milioni di euro, +31,2 per cento) che si confronta con un livello di entrate del 2022 che incorporava gli effetti della riduzione delle aliquote di accisa disposte per il contenimento dei costi energetici. Le entrate diammontano a 4.627 milioni di euro registrando un aumento pari a 254 milioni di euro (+5,8 per cento).Nel periodo gennaio-agosto 2023 il gettito relativo agli incassi daè pari a 7.305 milioni di euro e registra una variazione negativa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-707 milioni di euro, -8,8 per cento). In flessione risulta la componente relativa alle imposte dirette (-700 milioni di euro, -15,8 per cento) per il versamento straordinario effettuato nel mese di marzo dello scorso anno da un grande contribuente. In lieve flessione la componente relativa alle imposte indirette (-7 milioni di euro, -0,2 per cento).