Consob, nel 2024 balzo delle sanzioni amministrative a 11,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Nellaha avviato 57(41 procedimenti sanzionatori nel 2023). Di questi, 47 sono sfociati nella adozione di, con applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti, complessivamente, di 83 soggetti (67 nel 2023); in sei casi invece i procedimenti sanzionatori, tutti in materia di transaction reporting (Regolamento MiFIR), si sono estinti anticipatamente e senza applicazione di sanzioni, essendosi i soggetti interessati avvalsi della facoltà del pagamento delle sanzioni in misura ridotta (cosiddetta oblazione). Infine, per quattro procedimenti sanzionatori, è stata disposta l'archiviazione. È quanto emerge dalla relazione per l'anno 2024 di Consob.L'ammontare complessivo delleapplicate nel 2024 è risultato pari a circa 11,6 milioni di euro (3,5 milioni di euro nel 2023). Le, nel loro complesso, sono state pari a 260 mesi (176 mesi applicati nel 2023); il controvalore dei beni oggetto di confisca è stato pari a circa 5,8 milioni di euro (432 mila euro nel 2023).Più nel dettaglio, sono stati adottati in totale 19 provvedimenti sanzionatori per le, con la conseguente applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie complessivamente pari a 3,6 milioni di euro. Di questi provvedimenti, otto (sette nel 2023) hanno riguardato violazioni concernenti le condotte di insider trading e manipolazione del mercato e 11 (sei nel 2023) sono stati adottati per altre violazioni del MAR, come di seguito illustrato.Con riferimento agli illeciti in materia di abusi di mercato quattro hanno avuto ad oggetto le condotte digli altri quattro hanno riguardato condotte di manipolazione del mercato. Sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie complessivamente pari a circa 3,1 milioni di euro (1,5 milioni di euro nel 2023) nei confronti di 29 soggetti, di cui 24 persone fisiche e cinque persone giuridiche.È stato adottato un provvedimento sanzionatorio (quattro nel 2023) nei confronti di un', oggetto di numerose segnalazioni trasmesse alla CONSOB da parte di investitori italiani che lamentavano il mancato riscontro alle richieste di rimborso dai medesimi presentate a seguito della chiusura dei relativi conti. Tale condotta è stata sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 240 mila euro.I provvedimenti sanzionatori assunti dalla Commissione, concernenti lesono stati 22 (12 nel 2023). Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate sono risultate complessivamente pari a circa 2,4 milioni di euro (1,3 milioni di euro nel 2023). In particolare, in materia di offerta al pubblico sono stati adottati cinque provvedimenti sanzionatori, con applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari complessivamente a 920 mila euro e, nei confronti di due persone fisiche, sono state adottate sanzioni interdittive accessorie per complessivi 21 mesi.In materia di, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 mila euro nei confronti della società e di 100 mila nei confronti del suo rappresentante legale. Per quanto concerne le violazioni in materia di informativa societaria e al pubblico sono stati adottati quattro provvedimenti sanzionatori, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo pari a 260 mila euro, mentre in materia di informazione finanziaria è stato adottato un provvedimento sanzionatorio con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari a 40 mila euro.In materia di, sono stati adottati quattro provvedimenti sanzionatori nei confronti di una società e di tre persone fisiche, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari a 75 mila euro. Inoltre, per quanto concerne i doveri in capo ai componenti del collegio sindacale, sono state adottate due delibere sanzionatorie, con applicazione di complessivi 240 mila euro nei confronti di sei membri del collegio sindacale di due emittenti per inottemperanza ai propri doveri di vigilanza e di segnalazione delle irregolarità alla Consob.Nei confronti dellee dei responsabili dei lavori di revisione, infine, sono stati complessivamente adottati cinque provvedimenti sanzionatori. Di questi, tre provvedimenti hanno riguardato violazioni concernenti i lavori di revisione contabile e uno ha riguardato violazioni del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (disciplina antiriciclaggio). È stata altresì adottata una delibera sanzionatoria nei confronti di un revisore legale incaricato della revisione legale sulle relazioni di gestione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano; il mancato riscontro, da parte del revisore, a talune richieste dell'Autorità ha ritardato l'esercizio delle funzioni vigilanza attribuite alla Consob. Con i cinque provvedimenti menzionati sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie complessivamente pari 640 mila euro.