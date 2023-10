Manovra, da taglio cuneo a super-deduzione assunzioni: come cambia il lavoro

Manovra che oggi ha ottenuto il via libera nel Consiglio dei Ministri.

(Teleborsa) -detassazione suiper l'assunzione a tempo determinato di lavoratori svantaggiati, disabili, donne con almeno due figli minorenni o disoccupate, giovani, lavoratori del Sud ed ex Rdc. Cambiano glicon l’arrivo di unper chi assume a tempo indeterminatonellaVediamo quali sono le novità principali.Nel dettaglio, oltresono i lavoratori interessati alla conferma del taglio al cuneo. La premier Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa ha dichiarato:". Si tratta anche della misura più costosa del valore di circa 10 miliardi. L’attuale versione del taglio del cuneo prevede una riduzione deldei contributi a carico dei lavoratori (che ammontano a circa il 9% della retribuzione imponibile) per chi ha una paga annua lorda fino a 25mila euro, e del 6% per chi ha invece una paga lorda compresa fra 25mila e 35mila euro. Senza la manovra, finirebbe il prossimo 31 dicembre. Tutto questo si dovrà poi legare dall’accorpamento delleSi punta poi a rafforzare lo strumento del welfare aziendale, in chiave di incremento dei salari e della competitività delle aziende. "lo rendiamo strutturale con modifiche per 2024, portando il tetto a 2 mila euro per lavoratori con figli e a mille euro per tutti gli altri", ha sostenuto la Meloni.Arriva una maxi deduzione per chi assume a tempo indeterminato: super deduzione 120% per assunzioni tempo indeterminato, che sale al 130% per chi stabilizza