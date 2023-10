Commissione UE approva l'acquisizione di Seagen da parte di Pfizer

Seagen

Pfizer

(Teleborsa) - Lahadida parte di, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni. La Commissione ha concluso che l'operazione non solleverebbe problemi di concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE).Seagen e Pfizer sono entrambe. Seagen è specializzata in terapie oncologiche, principalmente in coniugati di farmaci anticorpali. Il portafoglio oncologico di Pfizer è costituito in gran parte da terapie ormonali, immunoterapie e terapie mirate.Nel SEE, i prodotti commercializzati e quelli in fase di sviluppo si sovrappongono nel trattamento di diversi tipi di cancro, come quello della mammella, della vescica, del colon-retto, della cervice e del polmone, nonché nel linfoma e nella leucemia. Acquisendo la tecnologia degli ADC di Seagen, Pfizer desiderae accelerare lo sviluppo e la commercializzazione dei farmaci ADC di Seagen.Sulla base della sua indagine di mercato, la Commissione ha riscontrato che la concentrazione non ridurrebbe in modo significativo la concorrenza nei mercati in cui le loroIn particolare, la Commissione ha concentrato la propria indagine sulla potenziale concorrenza tra i prodotti commercializzati dalle parti e quelli in fase di sviluppo e ha riscontrato che l'operazione non comporterebbe:in corso o sovrapposte delle parti o di progetti in fase di sviluppo;derivante da una riduzione strutturale del livello complessivo di innovazione; inoltre, la Commissione ha ritenuto improbabile che l'operazione avesse un, dato che le offerte delle parti sono differenziate e complementari e che i mercati per il trattamento dei diversi tipi di cancro esaminati sono sufficientemente competitivi.