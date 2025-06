L'Oreal acquista maggioranza del brand britannico di skincare Medik8

L’Oréal

(Teleborsa) - Il Gruppoha annunciato un accordo perdel marchio britannico di skincare, noto per i suoi prodotti a base di vitamina C e retinolo, che andrà ad arricchire il suo portafoglio di marchi premiumper la cura della pelle.La società di private equityin Medik8. L'importo dekla transazione non è stato reso ufficiale dai contraenti.Il fondatore di Medik8,, continuerà a far parte del Board, e rimarrà in carica anche l'attuale comitato di gestione, per garantire continuità dopo l’acquisizione.Medik8 è nota soprattutto per il suoe per la sua: Vitamina C e protezione solare di giorno, Vitamina A di notte. Forte della ricerca scientifica e dell'innovazione, il marchio offrebasati su ingredienti selezionati per garantire "risultati senza compromessi". Fedele alle sue origini professionali, il marchio si è evoluto anche verso un, che coinvolge i più importanti rivenditori online e offline in Europa, con una presenza crescente negli Stati Uniti., Presidente di L'Oréal LUXE, ha affermato "condividiamo una forte convinzione nel potenziale globale di Medik8 e siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme, per costruire una presenza del marchio forte e di impatto in tutto il mondo".Per, CEO di Medik8, l'operaizone consente di "unire le forze con un'azienda che condivide la nostra visione per la crescita futura del marchio e i cui valori fondamentali sono in linea con il nostro profondo impegno per la scienza, l'innovazione e, soprattutto, per i risultati senza compromessi".L’Oréal inizierà a consolidare le vendite di Medik8 dopo la chiusura della transazione. L’accordo include anche un'opzione chye consente a L’Oréal di acquistare le restanti azioni detenute dagli azionisti di minoranza in futuro.