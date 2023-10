illimity, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

illimity

(Teleborsa) -ha abbassato a(-7%) ilsu, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, e ha confermato laa "" in vista della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre attesa per il prossimo 10 novembre.Gli analisti scrivono che, dopo un 1H23 non particolarmente brillante, si aspettano che nelillimity mostrigrazie a: accelerazione della performance operativa specialmente grazie al buon andamento del Growth Credit e al recupero della divisione Distressed Credit; miglioramento nella gestione dei costi operativi; costo del rischio atteso rimanere sotto controllo.Nonostante la ripresa che si aspetta per il 3Q, secondo Equita sarà comunqueper raggiungere la guidance di utile netto superiore a 100 milioni di euro, "che continuiamo a ritenere sfidante alla luce di un(soprattutto il primario, nonostante la tipica stagionalità favorevole del 4Q) e di unsul costo del funding", si legge nella ricerca.