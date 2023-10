Rosetti Marino, Intesa: backlog robusto con rinnovato focus su energia

Intesa Sanpaolo

Rosetti Marino

(Teleborsa) - Gli analisti discrivono dida, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, a seguito del focus sul business Energia e Carbon Neutrality (inclusa la vendita del Cantiere San Vitale e del pontone semisommergibile "AMT CARRIER", acquisito nel 2021), e il robusto portafoglio ordini, che fornisceOltre alla conclusione del progetto per un cliente russo, il primo semestre 2023 ha visto la fine dell'attività di costruzione navale (il cantiere di Ravenna è stato venduto a marzo per 40 milioni di euro) e il focus sul mercato dell'energia; quest'ultimo - osservano gli analisti - ha registrato un forte recupero, determinando un', e che dovrebbe essere visibile a partire dal secondo semestre 2023.Il broker evidenzia che ilè stato di 815 milioni di euro (rispetto a 382 milioni di euro nel 2022). Inoltre, per la prima volta il gruppo ha registrato ordini relativi al, che hanno rappresentato circa il 60% del totale, superando quelli legati al tradizionale business Oil&Gas. Infine, viene segnalato che Rosetti Marino ha acquisito importanti commesse nel periodo luglio-settembre.Intesa Sanpaolo mantiene un giudizio "" sul titolo, visto il limitatissimo flottante e gli scambi quasi nulli in Borsa.