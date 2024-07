NextGeo, Intesa avvia copertura con Buy e TP a 10,1 euro

Intesa Sanpaolo

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -hasul titolo(NextGeo), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, con una" e undiper azione, per un upside potenziale del 48%.Gli analisti affermano che NextGeo è tra i principali specialisti europei di geodati marini, fornendo servizi di rilevamento geoscientifico marino e supporto alla costruzione offshore per sviluppatori di progetti primari nel campo energetico (parchi eolici offshore e cavi elettrici sottomarini/interconnettori). La sua esperienza nelle attività di indagine dei fondali marini, una, unnei progetti sviluppati e un'significano che NextGeo è ben posizionata per catturare la forte crescita prevista nel settore delle energie rinnovabili.Le vendite sono più che raddoppiate su base annua nel 2023, poiché gli efficaci sforzi commerciali di NextGeo hanno stimolato un aumento del numero (e della portata) dei progetti aggiudicati. Gli analisti vedono la dimensione dei progetti espandersi nei prossimi anni e prevedono che NextGeo mantenga il suo elevato livello di redditività (margine EBIT del 23,8% per il 2023). Isono supportati dalla forte domanda settoriale prevista e dal modello di business flessibile. Per soddisfare la crescente domanda, NextGeo prevede di rafforzare ulteriormente la propria flotta di navi (che sarà in gran parte autofinanziata), mantenendo al contempo flessibile il proprio modello di business, grazie alla disponibilità di navi di Marnavi.