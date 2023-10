TIM, doppio CdA il 3 e 5 novembre per offerte KKR

TIM

(Teleborsa) - Il CdA diha comunicato che si riunirà il prossimoper esaminare l'e quella, di natura non vincolante, relativa a, ricevute dal fondo statunitense KKR lo scorso 16 ottobre , nonché per esaminare la questione di quale organo sociale sia competente a decidere in merito.Il 4 novembre si terrà una riunione informale del consiglio per continuare a interpellare il management e i consulenti, specifica una nota. Ilconsiglio si riunirà di nuovo formalmente ilIntanto, laitaliana ha espresso alcunesul piano del Tesoro di aderire all'offerta di KKR per la rete di TIM, secondo quanto riportano diversi media italiani."Pur prendendo atto che le attività valutative dell'operazione societaria risultano ancora in corso, queste Sezioni riunite ritengono che, allo stato attuale, il contenuto della motivazione del DPCM e dei prospetti finanziari preliminari trasmessi, anch'essi sintetici,dell'investimento", secondo la Corte dei ContiImmediata la replica del MEF, che in un comunicato ha detto: "La Corte dei conti, al contrario di quanto riportato da alcuni organi di stampa,di una Netco per l'acquisizione di TIM. I profili inerenti la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica non sono stati analizzati in quanto la fase delle trattative non consentiva, allo stato, l'esame di dati definitivi rispetto all'operazione".