A2A firma PPA con Enfinity Global per 97 MW di energia solare in Italia

A2A

(Teleborsa) -, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, e Enfinity Global, società statunitense attiva nel settore delle rinnovabili, hanno firmato un Power Purchase Agreement, per un totale di 97 MW.L'accordo, che partirà a luglio 2025, prevede il, equivalente al consumo annuale di elettricità di circa 64.000 famiglie italiane, evitando l'emissione di oltre 60.000 tonnellate di CO2, si legge in una nota."Grazie alla partnership con Enfinity riusciamo a mettere a disposizione dei nostri clienti unaproveniente da fonti rinnovabili e allo stesso tempo continuiamo ad abilitare investimenti in impianti che possono sostenere il percorso verso la transizione energetica e la decarbonizzazione del paese", ha dichiarato, direttore BU Generazione e Trading di A2A.