Energia, ENEA: dati meteo-climatici a un minuto per calcolare fabbisogno di edifici e impianti rinnovabili

(Teleborsa) - Calcolare in modo sempre più preciso il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio e le prestazioni di. È quanto ha realizzatoattraverso l’elaborazione di dati relativi a temperatura, umidità e radiazione solare, per la prima volta con un dettaglio temporale fino a un minuto. “La disponibilità di dati meteo-climatici ad elevata risoluzione temporale è essenziale nelle valutazioni del consumi energetici degli edifici perché l’energia necessaria per la climatizzazione estiva e invernale dipende fortemente dal contesto climatico”, spiega il ricercatore ENEA, che insieme ai colleghiha realizzato lo studio pubblicato sulla rivista internazionale Sustainability.“Grazie al lavoro sinergico di esperti di fonti rinnovabili ed- prosegue Caputo - siamo stati in grado di effettuare il downscaling temporale fino a un minuto di un tipico anno meteorologico per le principaliconsiderate nel bilancio energetico di un edificio e, in particolare, per la radiazione solare che dipende fortemente dalle condizioni del cielo (sereno o no) e nei giorni nuvolosi può passare da valori elevati a valori molto bassi in frazioni di minuto”.Il modello diper alcuni anni specifici è stato convalidato con misurazioni al suolo acquisite presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia (Roma) e inserito nell’Atlante italiano della radiazione solare Solaritaly, sviluppato e gestito da ENEA.Lesono alla base per determinare le dimensioni degli impianti rinnovabili da installare e per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici. “In tale contesto diventa, quindi, sempre più opportuno ampliare su base sub-oraria iattualmente disponibili e, allo stesso tempo, riconsiderare gli anni-tipo delle grandezze climatiche per il territorio nazionale”, conclude Caputo.I dati climatici a ridotta scala temporale potrebbero essere implementati anche per progettaredegli impianti di climatizzazione più evoluti, ottimizzando l’uso dei sistemi di accumulo e delle fonti rinnovabili disponibili. Attualmente esistono estese banche dati di serie storiche pluriennali di misure orarie per quasi tutte lee per numerose località italiane, ma è pressoché nulla la disponibilità di misure analoghe a frequenza sub-oraria.