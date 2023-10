Eventi e scadenze del 25 ottobre 2023

Mercoledì 18/10/2023

(Teleborsa) -- La 18a edizione si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema- Manifestazione annuale diffusa in tutta la città di Roma, dedicata all'arte contemporanea. Centinaia di eventi in spazi espositivi. Gallerie, Fondazioni, Musei, Enti e Associazioni culturali, Accademie, Istituti di cultura italiani e stranieri e spazi indipendenti di ricerca aprono le porte proponendo mostre, eventi, talk, incontri, performance, approfondimenti e aperture straordinarie- Ravenna - Importante evento nel settore dell’Industria Energetica. OMC è il luogo ideale per le autorità energetiche, gli amministratori delegati del settore, gli appaltatori, le istituzioni e i consumatori per discutere delle migliori strategie, politiche e finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica- Bologna - "Viaggia con la Banca d’Italia per saperne di più su economia e finanza". Tema: "Non siamo soli: la Banca d’Italia per la legalità"- Genova - Il titolo dell'Assemblea è "Tre colori sul cuore. I sindaci uniscono l'Italia". Durante i tre giorni intervengono tra le varie personalità, oltre ai Sindaci, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Presidente della Camera Fontana, i ministri Salvini, Zangrillo, Valditara, Pichetto Fratin, Urso, Calderone, Fitto, Tajani, Schillaci, Abodi, Locatelli, Lollobrigida, Santanché, Ciriani e Giorgetti e il presidente ANCI- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa alla 40^ Assemblea annuale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), a Genova- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Milano - Importante appuntamento nazionale di riferimento per l'industria italiana del Leasing, che mette al centro del dibattito le imprese e alcuni tra i temi più strategici per la crescita economica del Paese. Interverranno relatori di prestigio del mondo istituzionale, associativo e del sistema delle imprese08:30 -- La Commissione Difesa della Camera svolge l'audizione di Roberto Cingolani, AD di Leonardo sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della difesa10:00 -- Roma, sede INPS - Conferenza Stampa di presentazione del "Report sulla Povertà in Italia 2022" dell'L’Istituto nazionale di Statistica10:00 -- Montecitorio - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con l'Ambasciatore degli Stati Uniti d’America, Jack Markell10:00 -- Sede GSE - Evento organizzato in collaborazione con Althesys, per offrire una panoramica degli strumenti di analisi territoriale sviluppati da RSE nel quadro delle politiche energetiche italiane. Policy maker, regolatori, operatori e finanziatori si confrontano sui principali temi per il futuro dello sviluppo delle rinnovabili. Interverranno, tra gli altri, gli AD di RSE di Althesys10:30 -- Roma, Palazzo della Cancelleria - Presentazione dei risultati di Edufin Index, progetto di Alleanza Assicurazioni, con l’obiettivo di rilevare il livello attuale di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa degli italiani. Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario Freni, il Rettore Università Bocconi e il CEO di Alleanza Assicurazioni11:00 -- Montecitorio - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con una delegazione israeliana di sopravvissuti agli attacchi del 7 ottobre e dei familiari degli ostaggi catturati11:00 -- Nella seduta odierna, ha luogo la consegna del testo delle Comunicazioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre. Nella medesima seduta, a partire dalle ore 16, si svolge la relativa discussione15:00 -- Milano - Evento dedicato al mondo del lavoro e della formazione. All'appuntamento organizzato da Digit’Ed, parteciperanno Emma Marcegaglia (Presidente e AD, Marcegaglia Holding), Luigi Ferraris (AD e DG, Ferrovie dello Stato Italiane), Fabrizio Palermo (AD e DG, Acea) e molti altri ospiti15:00 -- La presentazione annuale dell'Associazione nazionale imprese Ict di Confcommercio, Assintel Report 2023: numeri, prospettive e politiche per la crescita digitale del sistema Italia, si terrà in Senato, al palazzo della Minerva18:00 -- Milano - La 10a edizione del Premio Eccellenze d’Impresa si terrà a Palazzo Mezzanotte. Dibattito con i vincitori e i protagonisti del mondo imprenditoriale italiano. Asta BTP Short - BTP€i