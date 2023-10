La prima forma di mecenatismo digitale in Italia: l’esperienza di Var Digital Art

(Teleborsa) - Da secoli si parla diquando si osserva la tendenza a favorire le arti e l’espressione culturale di chi le pratica da parte di qualcuno che ha la capacità di proteggerle e di creare terreno fertile per il loro sviluppo. Oggi questo concetto si traduce in un, nella, nell’organizzazione diper far espandere l’arte sul territorio. Si tratta di un processo che immancabilmentedella società, che ha bisogno di essere alimentato, ma che produce i presupposti per la costruzione della società stessa, creando opportunità e cultura.Man mano che assistiamo all’evolversi dell’arte allora, osserviamo anche all’evolversi del mecenatismo a lei connessa, con iniziative, progetti e sostegni economici. Forse, in una prima fase, la nascita dell’registrava proprio questa mancanza,di un legame forte all’interno del settore, diin prima persona al cambiamento. Eppure oggi l’arte digitale è innegabilmente, la naturale evoluzione dell’espressione umana del XXI secolo., sono tutti concetti che definiscono una parte del mondo dell’arte digitale, sconfinato tanto quanto il digital stesso, all’interno del quale è ancora oggi difficile orientarsi. Esplorare questo mondo è l’obiettivo di, un’azienda che si occupa diper accompagnare le imprese nel processo di digitalizzazione. Var Group attraverso, la prima forma italiana di, vuole creare una sinergia tra il mondo dell’impresa e quello dell’arte, a sostegno di questa nuova e a tratti indefinibile evoluzione digitale.Non a caso, si esprime in merito in questo modo: "è un connubio perfetto quando sono messe a disposizione in modo aperto e creativo le rispettive esperienze, competenze e idee. Allorache porta a vedere mondi nuovi e sconfinati".Se il sostegno finanziario è il primo passo di questa forma di mecenatismo digitale, quello successivo è laper far sì che questo fenomeno artistico ed economico prenda piede a livello sociale. Per questo motivo nasce anche il, che ha già visto negli scorsi mesi una selezione delle dodici opere digitali più interessanti nel nostro paese e che è giunto alle sue fasi conclusive. Sonodel VDA Award, tra cui solamente uno potrà essere nominato vincitore del primo premio italiano nell’ambito dell’arte digitale nella storia. Var Digital Art, ancor prima dell’assegnazione del premio, ha già raggiunto il suo obiettivo: un investimento sul mondo dell’arte digitale che apra nuovi spazi, con la, avvicinando le persone alla nuova e inesplorata evoluzione dell’arte, che a sua volta restituisce all’impresa le sue competenze e la sua creatività.